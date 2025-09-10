10 вересня політичний активіст і трампіст Чарлі Кірк виступав перед студентами Університету штату Юта. Під час дебатів пролунав постріл. Куля влучила у шию політика.

Американські ЗМІ повідомили, що Кірка госпіталізували, а стрільця затримали, передає 24 Канал.

Що відомо про замах на Чарлі Кірка?

Пізніше Fox News написало, що Чарлі Кірк помер у лікарні внаслідок сильної крововтрати.

Водночас журналіст і радіоведучий Гленн Бек спростував цю інформацію. Він написав, що Кірк – живий, а його стан стабілізовано.

Моліться за зцілення і диво. Надходить звістка, що стан Чарлі Кірка стабілізували. Молюся, щоб це було правдою. Якщо так – то це друге диво. Перше – Трамп. Друге – Кірк. У лікарні зараз беруть кров. Наш Бог – Бог чудес,

– написав Бек.

Тим часом видання AP повідомляє, що Чарлі Кірк перебуває у критичному стані.

Американські медіа також пишуть, що буцімто, у Кірка стріляв член Демократичної партії Майкл Маллінсон.

Зауважимо, що замах на Кірка був скоєний під час його виступу в університеті. Коли активіст сказав: "Я проти насильства", куля влучила йому у шию. Зазначається, що стріляли у трампіста із даху сусідньої будівлі на відстані близько 183 метрів від місця проведення заходу.

Низка американських чиновників відреагувала на інцидент, закликавши молитися за потерпілого. Так, Дональд Трамп назвав Кірка "чудовою людиною з голови до п'ят", а Джей Ді Венс згадав, що той є "молодим батьком".

Хто такий Чарлі Кірк?