Якщо Байден помре на посаді: The Guardian навело цікаві деталі таємних переговорів демократів

Демократи вели таємні переговори, щоб зняти Байдена як кандидата в президенти США ще у 2023 році. Також вони розробляли план на випадок, якщо глава держави помре на посаді.

Як у Демократичній партії готувалися до можливої смерті Байдена на посаді

Журналісти отримали книгу Джонатана Аллена та Емі Парнс Fight: Inside the Wildest Battle for the White House. Там ідеться про підкилимні домовленості серед членів Демократичної партії США довкола Байдена.

Автори книги нагадують, що республіканці експлуатували тему віку і стану здоров'я Байдена перед виборами. І, хоча демократи запевняли, що все під контролем, вони не могли не бачити проблеми. Один із посадовців назвав ситуацію унікальною, оскільки 80-річний президент знову хотів балотуватися.

Через це помічник Камали Гарріс, її директор з комунікацій Джамал Сіммонс, розробив комунікаційну стратегію на випадок смерті Байдена. Там навіть був список суддів, які могли б привести Гарріс до присяги в разі смерті Байдена.

Інші варіанти враховували сценарії, "якщо президент більше не матиме бажання або можливості балотуватися". Наприклад, якби Байден розпочав кампанію, а потім відійшов убік перед праймеріз; якби виграв численні праймеріз, а потім не зміг продовжити тощо.

Хоча Сіммонс залишив команду Гарріс у 2023 році, він просив повідомити його, якщо з Байденом щось станеться.

У книзі навіть наводять приклад, що після поразки на дебатах із Трампом на одному із заходів Байдену знадобилася флуоресцентна стрічка на підлозі, інакше він не бачив, куди йти. Також президент вдавався до допомоги телесуфлера.

Демократи не дуже хотіли бачити Гарріс у кріслі глави держави, але жартували, що принаймні в неї є пульс.

Це третя книга Аллена і Парнс про передвиборчу кампанію, вона вийде наступного тижня. Перші дві були присвячені подіям 2016 і 2020 років.