Увечері 15 серпня стало відомо, що Путін вилетів у Сполучені Штати. За кілька годин він має приземлитися на Алясці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Nexta live.

Що відомо про виліт Путіна на Аляску?

Журналісти спираються на дані сервісу Flightradar, відповідно до якого літак Путіна вирушив у бік США.

Приблизно за 4 години літак диктатора приземлиться в Анкориджі, де в нього пройдуть переговори з Трампом. Не будемо бажати йому добре долетіти. Літак, не підведи!

– написали Nexta live.



Літак Путіна прямує у США / Flightradar

Трамп вилетів на Аляску раніше за диктатора. Його супроводжують Марко Рубіо та Скотт Бессент.

Цікаво, що ще вдень Путін був у Магадані. ЗМІ звернули увагу, що, хоча про візит Путіна у Магадан повідомили офіційно, спершу не було фотографій.

"На федеральних каналах новину про магаданський маршрут проілюстрували загальними планами. У кремлівських пабліках та на сайтах магаданських ЗМІ Путіна також не показали", – написали журналісти Nexta.

Та потім Путін "знайшовся". Він відвідав завод "Омега-Сі", який займається переробкою та рафінуванням рибного жиру, поспілкувався з дитячою хокейною командою та поклав квіти до меморіалу, який символізує співпрацю Радянського Союзу та США у роки Другої світової війни.