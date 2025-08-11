Дональд Трамп продовжує економічне протистояння з Китаєм, але поки що Пекін не залишається для нього ключовим елементом уваги. Для США поки не потрібно, щоб Китай перестав купувати російську нафту.

Натомість він тисне на Індію та вже уклав угоду з країнами Європи. Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зазначивши, що це послідовні кроки президента США проти Росії та Китаю.

Який план має Трамп проти Китаю та Росії, і до чого тут Індія?

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна не планує переглядати енергетичну політику, попри тиск США, які закликають припинити купівлю нафти в Росії та США. Політологиня-американістка зазначила, що для Росії Китай є головним покупцем всього, що вона може запропонувати.

Але для Трампа це зараз не пріоритет. Так, він хоче, щоб Китай не купував нафту та дешеві ресурси в Росії. Однак його увага зосереджена на Індії. Тиск на Індію – це тактика, щоб вона перестала купувати ресурси в Росії. Однак Індія вже заявила, що буде купувати нафту там, де захоче,

– наголосила вона.

Філіпенко пояснила, що Трамп не має "карт" для тиску щодо Китаю, з Індією ж ситуація інша. Адже США веде з нею торговельні переговори, в яких Вашингтон має перевагу. Подібна ситуація і з Європою, яка погодилась купувати ресурси в Штатах.

Цікаво! Росіяни рекламують свою нафту марки Urals, що відвантажується з західних портів китайським нафтопереробним заводам, за зниженими цінами через скорочення закупівель в Індії. Водночас місцеві НПЗ в Китаї в основному працюють з сортом ESPO, що видобувається та відправляється з родовищ на сході Росії.

Політологиня-американістка додала, що в такий спосіб Трамп хоче, аби Китай та Росія залишились сам на сам, тоді він буде мати важелі впливу.