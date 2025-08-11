Натомість він тисне на Індію та вже уклав угоду з країнами Європи. Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зазначивши, що це послідовні кроки президента США проти Росії та Китаю.

Який план має Трамп проти Китаю та Росії, і до чого тут Індія?

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна не планує переглядати енергетичну політику, попри тиск США, які закликають припинити купівлю нафти в Росії та США. Політологиня-американістка зазначила, що для Росії Китай є головним покупцем всього, що вона може запропонувати.

Але для Трампа це зараз не пріоритет. Так, він хоче, щоб Китай не купував нафту та дешеві ресурси в Росії. Однак його увага зосереджена на Індії. Тиск на Індію – це тактика, щоб вона перестала купувати ресурси в Росії. Однак Індія вже заявила, що буде купувати нафту там, де захоче,

– наголосила вона.

Філіпенко пояснила, що Трамп не має "карт" для тиску щодо Китаю, з Індією ж ситуація інша. Адже США веде з нею торговельні переговори, в яких Вашингтон має перевагу. Подібна ситуація і з Європою, яка погодилась купувати ресурси в Штатах.

Цікаво! Росіяни рекламують свою нафту марки Urals, що відвантажується з західних портів китайським нафтопереробним заводам, за зниженими цінами через скорочення закупівель в Індії. Водночас місцеві НПЗ в Китаї в основному працюють з сортом ESPO, що видобувається та відправляється з родовищ на сході Росії.

Політологиня-американістка додала, що в такий спосіб Трамп хоче, аби Китай та Росія залишились сам на сам, тоді він буде мати важелі впливу.