Вместо этого он давит на Индию и уже заключил соглашение со странами Европы. Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филипенко, отметив, что это последовательные шаги президента США против России и Китая.

Какой план имеет Трамп против Китая и России, и при чем здесь Индия?

Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна не планирует пересматривать энергетическую политику, несмотря на давление США, которые призывают прекратить покупку нефти в России и США. Политолог-американистка отметила, что для России Китай является главным покупателем всего, что она может предложить.

Но для Трампа это сейчас не приоритет. Так, он хочет, чтобы Китай не покупал нефть и дешевые ресурсы у России. Однако его внимание сосредоточено на Индии. Давление на Индию – это тактика, чтобы она перестала покупать ресурсы в России. Однако Индия уже заявила, что будет покупать нефть там, где захочет,

– подчеркнула она.

Филипенко объяснила, что Трамп не имеет "карт" для давления в отношении Китая, с Индией же ситуация другая. Ведь США ведет с ней торговые переговоры, в которых Вашингтон имеет преимущество. Подобная ситуация и с Европой, которая согласилась покупать ресурсы в Штатах.

Интересно! Россияне рекламируют свою нефть марки Urals, отгружаемую из западных портов китайским нефтеперерабатывающим заводам, по сниженным ценам из-за сокращения закупок в Индии. В то же время местные НПЗ в Китае в основном работают с сортом ESPO, добываемой и отправляемой с месторождений на востоке России.

Политолог-американистка добавила, что таким образом Трамп хочет, чтобы Китай и Россия остались один на один, тогда он будет иметь рычаги влияния.