"Скинули 200 мільярдів": США зменшили суму допомоги, яку має повернути Україна, – Bloomberg

США різко знизили оцінку обсягу допомоги, яку, на їхню думку, повинна повернути Україна. Йдеться про зменшення з 300 до приблизно 100 мільярдів доларів – на тлі переговорів щодо економічної угоди між Києвом і Вашингтоном.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Як зазначають журналісти, після раунду перемовин у Вашингтоні минулого тижня американська сторона пішла на поступки.

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США пом'якшили вимоги щодо повернення допомоги Україні

Оцінка загальної допомоги Україні від США за час повномасштабної війни знизилася до 100 мільярдів доларів. Це майже співпадає з розрахунками Києва, які становлять понад 90 мільярдів доларів.

Однак адміністрація Дональда Трампа хоче бачити не просто повернення коштів, а прибуток для США. За інформацією джерел, Вашингтон наполягає на створенні інвестиційного фонду, куди надходитиме прибуток з майбутніх українських проєктів – зокрема в інфраструктурі та видобутку корисних копалин. США хочуть першочергового права на прибуток, як компенсацію за зброю та допомогу.

Українська сторона, зі свого боку, не визнає минулу допомогу боргом і прагне отримати кращі умови. У Кабміні утримуються від коментарів до завершення перемовин.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що перемовини ще тривають. За його словами, "сторони дуже близькі до фінальної угоди", і підписати її можуть вже цього тижня.

Утім, США досі неохоче обіцяють майбутні інвестиції у фонд, на яких наполягає Київ. Натомість вони вважають, що вже надана допомога має розглядатися як американський внесок у фонд відновлення.