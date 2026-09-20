"Дрони летітимуть уже в Польщу": міністр оборони попередив про наслідки браку ППО в України

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш застеріг опозицію від припинення підтримки Києва, оскільки без протиповітряної оборони України російські БпЛА полетять безпосередньо на польські міста. Посадовець підкреслив, що збиття ворожих цілей над українською територією є прямою вимогою державної безпеки Варшави.

Про це він сказав під час виступу в Сеймі.

Як міністр оборони застеріг поляків?

Очільник оборонного відомства наголосив на критичній небезпеці для прикордонних регіонів. За його словами, під час останніх обстрілів російські реактивні безпілотники вже вибухали за кілька кілометрів від польського кордону.

Очільник польського відомства закликав політичних опонентів припинити популістську критику сусідньої держави та не жертвувати національною безпекою заради рейтингу.

Якщо Україна не матиме систем ППО та боєприпасів для збивання цих безпілотників, то більшість із них пролетять через територію України й досягнуть Польщі. Ви цього хочете? Тоді продовжуйте цькувати українців,

– наголосив міністр.

Урядовець пояснив, що перехоплення російських ракет і дронів над українською землею повністю відповідає стратегічним інтересам Польщі. Саме такий захист дозволяє відвернути пряму загрозу від повітряного простору країн НАТО.

У зв'язку із загостренням загрози польська влада вже розпочала реалізацію комплексу превентивних заходів. Військовослужбовці 18-го інженерного полку Польщі залучені до фортифікації пунктів пропуску та об'єктів критичної інфраструктури поблизу кордону, зокрема в районі пункту "Ягодин".

Нагадаємо, Польща посилює захист свого повітряного простору через активність Росії поблизу польського кордону. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив про збільшення активності винищувачів F-16 і гелікоптерів, а також посилення систем протиповітряної оборони та швидкого реагування по всій країні.

За його словами, останній російський удар було зафіксовано в Україні лише за кілька кілометрів від польського кордону, хоча цього разу порушення повітряного простору Польщі не сталося.