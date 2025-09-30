НАТО досі з'ясовує, чи навмисними були порушення повітряного простору Польщі та Естонії російськими безпілотниками. В Альянсі назвали дії Росії "неприйнятними".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на генсека НАТО Марка Рютте.

Дивіться також Технології, що зупинять дрони: Британія озброює Данію після атак на аеропорти, – Politico

Чи вважає НАТО атаки дронів на Європу навмисними?

Марк Рютте заявив, що НАТО ще встановлює, чи навмисно безпілотники атакували повітряний простір Польщі та Естонії. Він уточнив, що наразі невідомо, хто саме стояв за нещодавніми вторгненнями БпЛА у повітряний простір Данії.

Коли йдеться про Польщу й Естонію – очевидно, що це росіяни. Ми ще з'ясовуємо, чи це навмисно, чи ні. Але навіть якщо й ні – це безрозсудно й неприйнятно,

– сказав генсек НАТО.

Рютте наголосив, що країни Альянсу мають захистити своє небо. Він підтримав створення "стіни дронів" і назвав її "своєчасною та необхідною" для протидії можливим загрозам.

Атаки на Європу та "стіна дронів": останні новини