НАТО з'ясовує, чи навмисними були атаки Росії на Естонію та Польщу, – Рютте
- НАТО розслідує, чи були атаки російськими дронами на Польщу та Естонію навмисними, називавши такі дії "неприйнятними".
- Марк Рютте підтримав ідею створення "стіни дронів".
НАТО досі з'ясовує, чи навмисними були порушення повітряного простору Польщі та Естонії російськими безпілотниками. В Альянсі назвали дії Росії "неприйнятними".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на генсека НАТО Марка Рютте.
Чи вважає НАТО атаки дронів на Європу навмисними?
Марк Рютте заявив, що НАТО ще встановлює, чи навмисно безпілотники атакували повітряний простір Польщі та Естонії. Він уточнив, що наразі невідомо, хто саме стояв за нещодавніми вторгненнями БпЛА у повітряний простір Данії.
Коли йдеться про Польщу й Естонію – очевидно, що це росіяни. Ми ще з'ясовуємо, чи це навмисно, чи ні. Але навіть якщо й ні – це безрозсудно й неприйнятно,
– сказав генсек НАТО.
Рютте наголосив, що країни Альянсу мають захистити своє небо. Він підтримав створення "стіни дронів" і назвав її "своєчасною та необхідною" для протидії можливим загрозам.
Атаки на Європу та "стіна дронів": останні новини
Російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та перебували там 12 хвилин. Військовий оглядач Денис Попович у етері 24 Каналу нагадав, що у 2015 році схожа ситуація сталася в Туреччині. Тоді російський Су-24 залетів у її повітряний простір.
За словами Поповича, перебування трьох літаків в естонському небі протягом 12 хвилин було більш ніж достатнім, аби їх збити.
Європейський Союз розробляє проєкт "стіна дронів", який має захистити Україну та сусідні держави від атак безпілотників.
До ініціативи планує приєднатися Україна, Словаччина, Данія, Фінляндія та інші держави.