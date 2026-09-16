Експрезидента Косова Хашима Тачі засудили до 25 років ув'язнення за воєнні злочини

Колишнього президента Косова Хашима Тачі засудили до 25 років позбавлення волі за воєнні злочини під час війни 1998 – 1999 років. Таке рішення оголосив спеціальний суд у Гаазі, що матиме значний вплив на політичну ситуацію в балканському регіоні.

Детальніше про це повідомляє видання Bloomberg.

Які подробиці?

Колегія суддів спеціального суду під егідою Європейського Союзу визнала колишнього політичного лідера Визвольної армії Косова винним у незаконному утриманні, жорстокому поводженні, катуваннях та вбивствах.

Водночас суд виправдав 58-річного політика за шістьма іншими епізодами, що стосувалися злочинів проти людяності.

Разом із Тачі вироки отримали й інші колишні командири повстанців. Зокрема, Якупа Краснічі засудили до 25 років позбавлення волі, Кадрі Веселі отримав 18 років ув'язнення, а Реджепа Селімі засудили до 13 років.

Рішення суду та реакція в Приштині

У столиці Косова рішення викликало хвилю обурення серед місцевих жителів. Після оголошення вердикту головуючим суддею Чарльзом Смітом на вулицях Приштини зібралися натовпи людей, які вигукували гасла протесту.

Міністр закордонних справ Косова Глаук Конюфца назвав винесений вирок повністю несправедливим.

Це справді сумне, несправедливе та незаслужене рішення щодо чотирьох лідерів Визвольної армії Косова,

– висловився Глаук Конюфца.

Судді наголосили, що ухвалений вердикт встановлює персональну кримінальну відповідальність Тачі та його соратників, а не покладає провину на всю Визвольну армію Косова.

Сам орган для розслідування злочинів часів війни парламент країни створив ще у 2015 році під міжнародним тиском.

Політичні наслідки для регіону

Хашим Тачі очолював політичне крило повстанців під час збройного конфлікту із Сербією у 1998–1999 роках.

Після втручання сил НАТО та виведення сербських військ він обіймав посаду прем'єр-міністра, проголосив незалежність Косова у 2008 році, а у 2016 році був обраний президентом.

Засудження ексочільника держави має високе символічне значення для країни, де колишні польові командири тривалий час відігравали ключову роль у політиці.

Окрім того, судовий вирок остаточно припиняє дискусії щодо можливого повернення Тачі у велику політику для боротьби проти чинного прем'єр-міністра Альбіна Курті.

Зазначимо, що колишній президент перебуває під вартою в Гаазі з листопада 2020 року і має право оскаржити ухвалене рішення в апеляційному порядку.