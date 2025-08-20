В рамках мирних переговорів США та Європа доходять думки, що Україні повинні надати гарантії безпеки. І дедалі частіше мовиться про введення військ в Україну. Естонія теж зробила заяву про це.

Яку кількість солдатів Естонія може ввести в Україну?

Прем'єр-міністр країни Крістен Міхал 19 серпня у вівторок брав участь у засіданні Коаліції охочих і в засіданні Ради ЄС. Він заявив про те, що Естонія готова долучитися до введення військ в Україну.

Естонія готова надати Україні свій контингент у розмірі однієї роти, надіславши його до країни в рамках Коаліції охочих, передали журналісти його слова. Тобто мовиться про близько 250 військових.

Але Міхал додав: ще зарано обговорювати деталі можливої місії. За його словами, конкретика стане можливою після зустрічі між Зеленським, Путіним і Трампом, не раніше.

Зараз ми знаходимося на етапі підготовки до зустрічі президентів України та Росії. Якщо вона відбудеться, то в теорії за нею може відбутися тристороння зустріч. Тільки тоді цей процес може бути запущений. Після цього можна буде обговорювати, як гарантувати безпеку, якими повинні бути гарантії, який внесуть внесок США і Європа. Лише тоді ми зрозуміємо, якою буде ця військова операція, хто та який внесок у неї зробить і які в неї будуть перспективи,

– сказав він.

Естонія спрямує кошти на підтримку України

Естонія, як і багато європейських країн, підтримує Україну фінансово.

20 серпня Юлія Свириденко подякувала Таллінну за стратегічне рішення спрямовувати 0,3% ВВП на підтримку України.

"Важливим є своєчасне постачання 100 мільйонів євро допомоги у вигляді продукції естонських виробників. Маємо потенціал для розширення спільних закупівель, зокрема через механізм SAFE", – написала вона.

Що таке механізм SAFE

Рада Європейського Союзу затвердила інструмент SAFE (Security Assistance for Europe) у травні 2025-го. Це масштабна ініціатива, яка передбачає залучення до 150 мільярдів євро для інвестицій в оборонно-промислові комплекси країн – членів ЄС. Оскільки Україна офіційно визнана партнером програми SAFE, то українські виробники ОПК можуть повноцінно долучатися до спільних європейських закупівель, інтегруватися в ланцюги постачання та реалізовувати спільні проєкти у сфері високотехнологічної оборонної продукції.

Які ще країни відправлять свої війська в Україну?

Дуже активна Велика Британія. Там говорили, що готові відправити солдатів чи не в перший тиждень після припинення вогню, а за кілька місяців – літаки. Утім, пізніше повідомили: захистять небо та морські кордони, але не відправлять військових на лінію зіткнення.

У США сказали, що будуть підтримувати Україну, але війська не введуть.

Німеччина також говорить, що не підтримає Київ у цьому плані. Там бояться надмірного навантаження, адже країна займається розгортанням танкової бригади у Литві.

З Японії теж пролунала заява, що країна долучиться до гарантій безпеки. Але жодних деталей, що це може бути, не навели.

Таким чином, якихось зрозумілих контурів поки не вимальовується. Еммануель Макрон 19 серпня запевнив, що протягом 15 днів Європа завершить роботу з американцями й надасть гарантіям безпеки реального змісту.