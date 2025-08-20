Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Хто сильніший – США чи Росія?

На тлі "дружби" Трампа і Путіна ЗМІ нагадує: не варто забувати, що США та Росія – це суперники. І, що цікаво, їхні сили вже не рівні. Та це стало зрозумілим тільки після початку повномасштабної війни Росії проти України.

До 2022 року у США побоювалися росіян. Адже здавалося, що кожна потужна американська зброя має не менш потужний російський аналог.

Дивлячись на списки озброєнь, здавалося, що Росія має все, що мають США. Америка мала свою культову руйнівну крилату ракету "Томагавк", зброю, яка знищила протиповітряну оборону Саддама Хусейна і полковника Каддафі, значно вдосконалену з тих пір, – але Росія мала свій "Калібр", нібито навіть більш потужний в деяких варіантах. США мали радарні літаки AWACS, які могли сканувати сотні миль неба і спрямовувати винищувачі-невидимки п'ятого покоління, щоб домінувати в цьому повітряному просторі. Але Росія, схоже, мала свої літаки А-50 і власні літаки-невидимки,

– перелічує медійник.

Довідка. Мова про повалення режиму Саддама Хусейна в Іраці у 2003 році та Муаммара Каддафі у Лівії в 2011 році. Це були часи, коли США активно діяли на міжнародній арені, вторгаючись в інші держави у власних інтересах. Цікаво, що у 2015 році Трамп, критикуючи зовнішню політику своїх попередників, сказав: "Світ був би кращим з Хусейном і Каддафі". Він мав на увазі, що після втручання США ситуація в цих країнах стала нестабільною. На 2015 рік в Іраку діяла "Ісламська держава", а в Лівії точилася громадянська війна.

Але війна в Україні показала, що хвалена російська "диво-зброя" не така ефективна. По-перше, Росія втратила декілька А-50, по-друге, "удари українських безпілотників по Москві й інших цілях були би неможливими, якби над головою спостерігали А-50".

Можливо, справа просто в тому, що А-50, як і багато нібито передового російського обладнання, насправді не працює,

– пише Льюїс Пейдж.

Су-57 не відповідає стандартам літаків п'ятого покоління, а виробляти цю зброю важко через санкції.

"Кинджал" виявився "авіаційною версією балістичної ракети "Іскандер" 1980-х років". І з ним, і з "Цирконом" змогла впоратися українська ППО.

"Усі ці невдачі допомагають пояснити, чому росіяни не змогли здобути перемогу у 2022 році. Вони атакували українську армію, яка на той момент за рівнем озброєння була на тому ж рівні, що й Саддам Хусейн чи полковник Каддафі. Якби Росія справді була "майже рівним" конкурентом США, результат мав би бути таким самим, як у 2003 та 2011 роках", – розмірковує Пейдж.

Імовірно, він має на увазі, що ЗСУ до 2022 року не були серед потужних армій світу, як тепер.

Тож у повітряно-ракетній війні Росія не має шансів проти США, в яких є "Томагавки" і JASSM. Також є ATACMS і PrSM. Америка продемонструвала свій потенціал під час боїв Ізраїлю з Іраном.

Та все ж США бояться російського ядерного удару. А росіяни не використовують "ядерку", оскільки їх стримують конвенційні варіанти США.

Що таке конвенційна зброя



Це "звичайна" зброя, не масового ураження (тобто неядерна). Вона підлягає контролю з точки зору міжнародних договорів. Також угоди фіксують правила поводження з військовополоненими та цивільними. Це, зокрема, Гаазькі конвенції, Женевські Конвенції про захист жертв війни 1949 року та додаткові протоколи до них від 1977 року, резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

"Путін не хотів би переходити до тактичних ядерних ударів, а потім зазнавати поразки виключно конвенційними засобами. Тим не менш, сувора військова реальність полягає в тому, що президент Трамп може повністю та надзвичайно надійно гарантувати безпеку України, якщо забажає, і він може зробити це без жодної потреби у військах на місцях", – акцентував журналіст.