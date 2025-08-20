Він назвав це "демонстрацією сили". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням слова Бессента у програмі "Squawk Box" на CNBC.

Дивіться також Росія пішла на поступки майже одразу під час зустрічі на Алясці, – Віткофф

Що сказав Бессент про саміт на Алясці?

Скотт Бессент наголосив на тому, що Трамп запросив Путіна на землю, яка була раніше російською.

Аляска була демонстрацією сили президента Трампа. Він запросив президента Путіна на землю, якою раніше володіли росіяни. Він продемонстрував величезну кількість військової техніки, а потім здійснив політ. Це було щось на кшталт запрошення неконтрольованого сусіда до вашого будинку та показ йому вашого чохла для зброї,

– зауважив міністр фінансів США.

Він також додав, що зустріч Зеленського і Трампа, а згодом і європейських лідерів, була "дуже гарна". А кульмінацією став дзвінок Путіну.

Бессент "твердо переконаний", що двостороння зустріч між Зеленським і Путіним відбудеться.

"І це єдиний спосіб покласти край цьому конфлікту – змусити обидві сторони розмовляти", – сказав Бессент.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Путіна?