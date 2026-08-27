Польща та Чехія жорстко відповіли на фейки Росії про територіальні претензії

Польща та Чехія спростували російські дезінформаційні вкиди про нібито наявність територіальних претензій між країнами. Офіційні особи обох держав відповіли на провокації заявами про міцний союз та висміяли фейки за допомогою популярних мультперсонажів.

Про це повідомляє Європейська правда.

Як Прага та Варшава відреагували на російські фейки?

МЗС Чехії опублікувало роз'яснення щодо неправдивих повідомлень у мережі стосовно так званого територіального боргу. Йдеться про 368 гектарів, питання яких виникло внаслідок післявоєнного коригування польсько-чехословацького кордону у 1958 році.

У чеському дипломатичному відомстві підкреслили, що обоє держав є близькими партнерами, які плідно співпрацюють у сферах безпеки, енергетики та інфраструктури. Переговори щодо кордону тривають з 90-х років, а нещодавно очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський із власної ініціативи запропонував варіант розв'язання цього питання.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував допис чеською мовою, наголосивши на щирому братерстві двох народів. До свого коментаря він додав ілюстрацію з популярними анімаційними героями – польським псом Рексьо та чеським Кротиком.

Публікація польського прем'єра про дружбу між поляками та чехами: дивіться

Reksio a Krtek to vědí už dávno. Polsko a Česko jsou opravdoví přátelé. pic.twitter.com/9AWGSxaqnn — Donald Tusk (@donaldtusk) August 26, 2026

Публікацію очільника польського уряду перепостив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, додавши символічні прапори та рукостискання. У відповідь МЗС Польщі зазначило, що дії ворогів лише зміцнюють союз між країнами.

Відповідь Чехії на пост Туска: дивіться публікацію в X

Чеські політики також долучилися до публічної підтримки Варшави на тлі дезінформаційної атаки Росії. Зокрема, Мартін Червічек виклав арт, на якому Кротик і Рексьо проганяють ведмедя у кольорах російського прапора.

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Росія хотіла нас роз'єднати й вбити клин у чесько-польські відносини. Натомість чехи й поляки продемонстрували, що нас об'єднують чудові стосунки, ми відчуваємо взаємну симпатію й готові негайно прийти один одному на допомогу, якщо будь-яка з наших країн опиниться в небезпеці,

– підсумував чеський політик Томаш Здеховський.

Нагадаємо, 16 серпня хакери атакували сайт польського "Радіо PiK" у Бидгощі та опублікували фейкову статтю про нібито плани Польщі захопити частину території Чехії. Атака мала на меті поширити дезінформацію від імені польського медіа.