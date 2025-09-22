Франція 22 вересня визнала державу Палестина. Президент Макрон заявив, що це є "поразкою для ХАМАС".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента Франції під час його виступу на 80 сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Дивіться також Навіщо Британія і Канада визнали Палестинську державу, як це робила Україна і чому все так складно

Що сказав Макрон про Палестину?

Макрон анонсував, що у Палестині згодом відкриють французьке посольство.

Я зможу прийняти рішення про відкриття посольства в державі Палестина, щойно всі заручники, утримувані в Газі, будуть звільнені, а також буде встановлено припинення вогню,

– сказав він.

Президент Франції також наголосив, що просто зараз "настав час припинити війну в Газі, різанину, смерть".

"Настав час віддати належне палестинському народу", – додав Макрон.

У майже 90 муніципалітетах Франції на честь визнання Палестини уже підняли її прапори.

Згодом принц Монако, що на півдні Франції, також заявив про офіційне визнання Палестини.

Зверніть увагу! Державу Палестина зараз визнають близько 150 із 193 держав-членів ООН. Тим часом проти цього виступають, зокрема, США та Ізраїль.

Франція визнала Палестину: дивіться відео

Визнання Палестини: останні новини