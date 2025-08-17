Франція категорично проти демілітаризації України, як того вимагає Росія. Там вважають, що найкраща гарантія безпеки країни – сильна армія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на французького міністра у справах Європи Бенжамена Аддада в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

Якою бачать мирну угоду у Франції?

Аддад наголосив, що будь-яка мирна угода має супроводжуватися чіткими гарантіями безпеки, щоб стримати можливу майбутню агресію Росії.

Це та робота, яку ми проводимо з нашими британськими партнерами та "коаліцією рішучих". Це, перш за все, вимагатиме сильної української армії, тому будь-яке бажання "демілітаризувати" Україну є неприйнятним,

– зазначив міністр.

Він також додав, що Франція готова відігравати активну роль у забезпеченні гарантій безпеки для України.

За словами Аддада, президент США Дональд Трамп також підтримав ідею участі у гарантіях безпеки для України. На думку міністра, це позитивний крок уперед.