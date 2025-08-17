"Армія – найкраща гарантія безпеки": Франція виступила проти демілітаризації України
- Франція категорично проти демілітаризації України, вважаючи, що сильна армія є найкращою гарантією безпеки.
- Франція готова відігравати активну роль у забезпеченні гарантій безпеки для України, і США підтримують цю ідею.
Франція категорично проти демілітаризації України, як того вимагає Росія. Там вважають, що найкраща гарантія безпеки країни – сильна армія.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на французького міністра у справах Європи Бенжамена Аддада в інтерв'ю La Tribune Dimanche.
Якою бачать мирну угоду у Франції?
Аддад наголосив, що будь-яка мирна угода має супроводжуватися чіткими гарантіями безпеки, щоб стримати можливу майбутню агресію Росії.
Це та робота, яку ми проводимо з нашими британськими партнерами та "коаліцією рішучих". Це, перш за все, вимагатиме сильної української армії, тому будь-яке бажання "демілітаризувати" Україну є неприйнятним,
– зазначив міністр.
Він також додав, що Франція готова відігравати активну роль у забезпеченні гарантій безпеки для України.
За словами Аддада, президент США Дональд Трамп також підтримав ідею участі у гарантіях безпеки для України. На думку міністра, це позитивний крок уперед.