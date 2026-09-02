Угорщина заявила, що готова підтримати Німеччину у протидії гібридним загрозам Росії

Угорщина готова підтримати Німеччину у протидії гібридним загрозам з боку Росії. Це сталося після того, як Німеччина звинуватила Росію у причетності до інциденту з дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига.

Про це заявила очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан в Х.

Що сказала Аніта Орбан

Очільниця МЗС Угорщини заявила, що її країни "глибоко стурбована" зростанням кількості та інтенсивності гібридної діяльності Росії на території Європи.

Нещодавні інциденти в Німеччині демонструють дедалі небезпечнішу та безвідповідальнішу модель поведінки, яка становить серйозну загрозу європейській безпеці та стійкості. Угорщина повністю солідарна з Німеччиною та готова підтримати нашого партнера у протидії гібридним загрозам. Перед обличчям цих викликів зміцнення стійкості, єдності та колективної готовності Європейського Союзу і НАТО є важливішим, ніж будь-коли,

– написала вона.

Нагадаємо, що 1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт офіційно звинуватив Росію у інциденті в аеропорту "Лейпциг/Галле" у серпні.

На тлі цього країна закриває генконсульство Росії та "Русскій дом" у Берліні.

Раніше того ж дня сталася спроба диверсії на електропідстанції Турнов/Прайлак біля Бранденбурга. Невідомі пошкодили кілька ліній електропередач, через що на розташованій неподалік електростанції Єншвальде стався технічний збій.

А уже увечері збій стався на підстанції в Берггаймі. Поліція підозрює підпал.