Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан в Х.

Что сказала Анита Орбан

Глава МИД Венгрии заявила, что ее страна "глубоко обеспокоена" ростом числа и интенсивности гибридной деятельности России на территории Европы.

Недавние инциденты в Германии демонстрируют все более опасную и безответственную модель поведения, которая представляет серьезную угрозу европейской безопасности и стабильности. Венгрия полностью солидарна с Германией и готова поддержать нашего партнера в противодействии гибридным угрозам. Перед лицом этих вызовов укрепление устойчивости, единства и коллективной готовности Европейского Союза и НАТО важно как никогда,

– написала она.

Напомним, что 1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт официально обвинил Россию в инциденте в аэропорту "Лейпциг/Галле" в августе.

На этом фоне страна закрывает генеральное консульство России и "Русский дом" в Берлине.

Ранее в тот же день произошла попытка диверсии на электроподстанции Турнов/Прайлак недалеко от Бранденбурга. Неизвестные повредили несколько линий электропередач, поэтому на расположенной неподалеку электростанции Йеншвальде произошел технический сбой.

А уже вечером сбой произошел на подстанции в Бергхайме. Полиция подозревает поджог.