Таким образом, немецкие власти решили существенно ограничить присутствие и влияние российских структур на своей территории.

Что известно об ответе Германии России

Правительство считает, что Германия и в дальнейшем будет мишенью гибридных атак со стороны России.

Мы не рассматриваем события в Лейпциге как отдельный случай, а воспринимаем их во взаимосвязи с другими гибридными акциями,

– сказал Добриндт.

Российское генеральное консульство в Бонне должно полностью прекратить свою работу уже к 18 сентября. Кроме того, немецкая сторона расторгает договор о деятельности российского культурного центра "Русский дом" в Берлине.

Помимо ликвидации дипломатических представительств, власти Германии вводят значительно более жесткие требования к въезду российских граждан. Также Берлин планирует принять дополнительные меры против российского теневого флота, который используется для обхода международных санкций.

Между тем в МИД России пообещали ответить на решение Германии закрыть российское генеральное консульство. Захарова назвала это "антироссийским решением".

Придумали повод. При этом сам Берлин полностью замазал как разжигание украинского конфликта, так и участие в террористических атаках против мирных жителей. Российский дом давно не давал им покоя. Поэтому искали, за что зацепиться,

– добавила россиянка.

К слову, в Германии 1 сентября произошла попытка диверсии на электроподстанции Турнов/Прайлак недалеко от Бранденбурга. Неизвестные повредили несколько линий электропередач, поэтому на расположенной неподалеку электростанции Йеншвальде произошел технический сбой.