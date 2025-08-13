Ізраїль досі не визнав Голодомор на офіційному рівні. Посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський розповів, чи може це трапитися в майбутньому.

Він зазначив, що ізраїльська спільнота знає про Голодомор. Про це посол розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Новини до теми МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ, що стосуються Голодомору

Що сказав посол про ставлення Ізраїлю до Голодомору?

На думку Бродського, в питанні визнання є певне нерозуміння позиції Ізраїлю.

Нещодавно в Ізраїлі було встановлено пам'ятник жертвам Голодомору. Усі офіційні представники Ізраїлю – як президент, так і прем'єр-міністр, і зовсім нещодавно міністр закордонних справ – вшановують пам'ять жертв Голодомору,

– розповів він.

А також додав, що глава ізраїльського МЗС Гідеон Саар поклав вінок до пам'ятника жертвам Голодомору. Посол зазначив, що в Ізраїлі вважають, що це одна із найсерйозніших трагедій 20 століття, один із жахливих злочинів сталінського режиму.

За його словами, можна сказати, що Голодомор в Ізраїлі визнають де-факто. Що ж до юридичного визнання, то в Ізраїлі такої практики немає, адже, на думку влади країни, в цьому нема потреби.