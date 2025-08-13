"Грузинська мрія" опублікувала відео, в якому протиставила зруйновані через російську агресію міста України яскравим кадрам з Грузії. Проросійська партія не вперше використовує війну в Україні з метою політичних маніпуляцій.

Відео протиставляє знищені Росією українські міста яскравим зображенням Грузії. Про це стало відомо з опублікованого ролика, передає 24 Канал.

Які кадри потрапили до агітаційного відео?

Керівна політична сила Грузії – партія "Грузинська мрія" – вчергове використала карди зруйнованих українських міст, аби просунути власну передвиборчу кампанію.

Нагадаємо, у вересні 2024 року "Грузинська мрія" розмістила передвиборчі білборди та відео зі зруйнованими українськими містами з цинічними написами.

У новому ролику на лівій частині екрана з'являються чорно-білі зображення з України – знищені внаслідок російської агресії будинки та інфраструктура. Під ними розміщений напис грузинською: "Ні – війні!".

Одночасно з цим права половина відео транслює кольорові кадри з Грузії, де видно цілі дороги, будівлі та транспортні об'єкти з підписом: "Обирай мир!".

Для довідки, 4 жовтня 2025 року країна обиратиме місцеву владу, а проросійська партія вже публічно заявила про намір здобути перемогу в усіх 64 муніципалітетах.

Такий підхід викликав обурення серед частини грузинського та українського суспільства, які розцінюють використання війни в Україні як політичний інструмент.

Використані кадри українських міст в агітаційному ролику: дивитися.

Раніше повідомлялося, що Росія інвестувала великі ресурси в Грузію та фактично отримала вплив на керівництво країни, що створює серйозну загрозу для її суверенітету. За словами політолога Олексія Буряченка, якщо громадяни не оберуть шлях незалежності, до 2028 року держава ризикує опинитися в повній залежності від Москви.