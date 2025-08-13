Политический пиар на войне: "Грузинская мечта" использовала кадры разрушенных украинских городов
- Партия "Грузинская мечта" использовала кадры разрушенных украинских городов в своей предвыборной кампании, что вызвало возмущение среди общества.
- Агитационный ролик партии противопоставляет уничтоженные здания в Украине ярким кадрам из Грузии с лозунгами "Нет войне!" и "Выбирай мир!".
"Грузинская мечта" опубликовала видео, в котором противопоставила разрушенные из-за российской агрессии города Украины ярким кадрам из Грузии. Пророссийская партия не впервые использует войну в Украине с целью политических манипуляций.
Видео противопоставляет уничтоженные Россией украинские города ярким изображением Грузии. Об этом стало известно из опубликованного ролика, передает 24 Канал.
Какие кадры попали в агитационное видео?
Правящая политическая сила Грузии – партия "Грузинская мечта" – в очередной раз использовала карды разрушенных украинских городов, чтобы продвинуть собственную предвыборную кампанию.
Напомним, в сентябре 2024 года "Грузинская мечта" разместила предвыборные билборды и видео с разрушенными украинскими городами с циничными надписями.
В новом ролике на левой части экрана появляются черно-белые изображения из Украины – уничтоженные в результате российской агрессии дома и инфраструктура. Под ними размещена надпись на грузинском: "Нет – войне!".
Одновременно с этим правая половина видео транслирует цветные кадры из Грузии, где видно целые дороги, здания и транспортные объекты с подписью: "Выбирай мир!".
Для справки, 4 октября 2025 года страна будет выбирать местную власть, а пророссийская партия уже публично заявила о намерении одержать победу во всех 64 муниципалитетах.
Такой подход вызвал возмущение среди части грузинского и украинского общества, которые расценивают использование войны в Украине как политический инструмент.
Использованы кадры украинских городов в агитационном ролике: смотреть.
Ранее сообщалось, что Россия инвестировала большие ресурсы в Грузию и фактически получила влияние на руководство страны, что создает серьезную угрозу для ее суверенитета. По словам политолога Алексея Буряченко, если граждане не выберут путь независимости, до 2028 года государство рискует оказаться в полной зависимости от Москвы.