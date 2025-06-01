Ізраїль завдав нових ударів по Ірану: лунали вибухи, в небо піднявся великий стовп диму

В суботу, 14 червня, в Ірані знову було чутно вибухи. Вони пролунали в низці іранських міст.

Помітно, як в небо підіймається дим. Про це пише 24 Канал з посиланням на іранські ЗМІ.

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Нові вибухи в Ірані

В суботу, 14 червня, стало відомо, що Ізраїль завдав нових ударів по північному заходу Ірану. Так, в низці міст пролунали вибухи. Зокрема, їх чули в Тебрізі, Хорремабаді та Керманшаху.

Влада закрила весь повітряний простір країни "до подальшого повідомлення".

Стовп диму видно на околицях Тебріза. Іранські ЗМІ пишуть, що під атакою опинилася територія біля Тебрізського нафтопереробного заводу.

Раніше радник Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ розширює операцію та удари наносяться "по десятках ключових цілей" – ракетні установки, бази, стратегічні об'єкти.

Стовп диму після вибуху в Іран: дивіться відео

Нагадаємо, що вранці 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну атаку по території Ірану. В межах операції під назвою "Rising Lion" ("Висхідний Лев") було завдано десятки авіаударів, головними цілями яких стали ядерні обʼєкти та військова інфраструктура Ірану.

Зазначимо, що у ніч на суботу, 14 червня, Ізраїль та Іран продовжили обмінюватися ударами.