Україна хотіла втягнути Польщу у війну з Росією та створити єдину державу, — Качинський

Лідер опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський заявив, що Україна у 2022 році хотіла втягнути Польщу у війну з Росією та "створити єдину державу". За його словами, Київ "очікував від Польщі дій, на які Варшава не могла погодитися".

Про це Качинський заявив, виступаючи на молодіжному конгресі "Молодь за Польщу завтрашнього дня", передає Rzeczpospolita.

Що сказав Качинський

"Часто виникали різні питання щодо того, чи робити щось, чи ні. Українці іноді очікували від нас речей, на які ми з різних причин, про які я не можу говорити, не могли погодитися", – заявив лідер PiS, додавши, що зазвичай вдавалося знайти такий вихід, щоб підтримувати відносини.

Але пізніше вони почали вибудовуватися зовсім інакше, бо начебто українці змінили свій підхід.

Мені здається, що у них був дещо дивний підхід: втягнути нас у цю війну, навіть створення однієї держави. Виступ президента Володимира Зеленського в Сеймі був саме про це,

– заявив Качинський.

На його думку, Україна "могла помилково оцінювати можливості Польщі на першому етапі російського вторгнення".

"Польща, навіть якби була дуже войовничою країною, практично не мала жодних реальних збройних сил. Вона не могла вступити у війну. Інша сторона цього не помічала, можливо, через ту репутацію, яку ми мали серед росіян", — сказав він.

Качинський також додав, що у розрахунках України значення могло мати також членство Польщі в НАТО.

До слова, днями президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна може втратити територію, але не втратить свою Батьківщину.

Прем'єр-міністр Дональд Туск відповів главі державі, запропонувавши видалити цей допис. Також він наголосив, що Польща не збирається віддавати жодного клаптика нашої території.