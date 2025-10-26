"Ще не закінчила": Гарріс неочікувано заявила, що може знову балотуватися в президенти США

Камала Гарріс сказала, що може знову включитися в передвиборчу гонку. Також вона зізналася, що ніколи не зважала на опитування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Камала Гарріс досі має президентські амбіції?

Наступні президентські вибори в Америці відбудуться в 2028 році.

Цікаво! Республіканці подають їх так, ніби справу вже вирішено. Інтернет-магазин Трампа ще навесні почав продавати одяг з відповідною атрибутикою. Принаймні там можна знайти червоний кашкет Trump 2028. Якщо ж Трампу не дозволить здоров'я, посаду обійме віцепрезидент Венс – про це не раз говорили в Республіканській партії.

У своєму першому інтерв'ю у Великій Британії Гарріс заявила, що, "можливо", одного дня стане президенткою, і висловила впевненість, що в майбутньому жінка точно займе Білий дім. Наразі це найвідвертіший натяк на те, що вона планує повторну участь у перегонах 2028 року після поразки Дональду Трампу торік,

– цитують її ЗМІ.

На думку політикині, жінку-президента побачать її онуки ще за свого життя. Можливість нового балотування вона ще нібито розглядає. Водночас активно натякає на це, мовляв, "ще не закінчила" і що "служіння у неї в крові". І що їй просто не вистачило часу, аби перемогти.

Але свою поразку Гарріс не визнає. Вона відкинула опитування, де її вказано як аутсайдерку для висунення від Демократичної партії США.

Якби я дослухáлася до опитувань, я би не балотувалася вперше. Ані вдруге. І точно не сиділа б зараз тут,

– пояснила вона.

Що сказала Гарріс про Трампа і як відреагував Білий дім?