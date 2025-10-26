"Ще не закінчила": Гарріс неочікувано заявила, що може знову балотуватися в президенти США
- Камала Гарріс заявила, що розглядає можливість знову балотуватися в президенти США у 2028 році, незважаючи на минулу поразку.
- Вона впевнена, що Америка ще побачить президентку.
Камала Гарріс сказала, що може знову включитися в передвиборчу гонку. Також вона зізналася, що ніколи не зважала на опитування.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Камала Гарріс досі має президентські амбіції?
Наступні президентські вибори в Америці відбудуться в 2028 році.
Цікаво! Республіканці подають їх так, ніби справу вже вирішено. Інтернет-магазин Трампа ще навесні почав продавати одяг з відповідною атрибутикою. Принаймні там можна знайти червоний кашкет Trump 2028. Якщо ж Трампу не дозволить здоров'я, посаду обійме віцепрезидент Венс – про це не раз говорили в Республіканській партії.
У своєму першому інтерв'ю у Великій Британії Гарріс заявила, що, "можливо", одного дня стане президенткою, і висловила впевненість, що в майбутньому жінка точно займе Білий дім. Наразі це найвідвертіший натяк на те, що вона планує повторну участь у перегонах 2028 року після поразки Дональду Трампу торік,
– цитують її ЗМІ.
На думку політикині, жінку-президента побачать її онуки ще за свого життя. Можливість нового балотування вона ще нібито розглядає. Водночас активно натякає на це, мовляв, "ще не закінчила" і що "служіння у неї в крові". І що їй просто не вистачило часу, аби перемогти.
Але свою поразку Гарріс не визнає. Вона відкинула опитування, де її вказано як аутсайдерку для висунення від Демократичної партії США.
Якби я дослухáлася до опитувань, я би не балотувалася вперше. Ані вдруге. І точно не сиділа б зараз тут,
– пояснила вона.
Що сказала Гарріс про Трампа і як відреагував Білий дім?
- Гарріс, звісно, критикує Трампа і називає його диктатором.
- Політикиня підкреслила: попереджала, що Трамп буде поводитися як фашист й очолить авторитарний уряд. Наприклад, коміка Джиммі Кіммела відсторонили після того, як він пожартував щодо реакції республіканців на смерть Чарлі Кірка.
- А провідні бізнеси та інституції в США "стають на коліна перед тираном".
- "Коли Камала Гарріс зазнала нищівної поразки на виборах, вона мала б зрозуміти натяк: американців не цікавлять її абсурдні вигадки. Або ж вона таки зрозуміла, і тому продовжує жалітися іноземним ЗМІ", – прокоментували інтерв'ю Гарріс у Білому домі.