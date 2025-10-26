Укр Рус
"Ще не закінчила": Гарріс неочікувано заявила, що може знову балотуватися в президенти США
26 жовтня, 00:12
"Ще не закінчила": Гарріс неочікувано заявила, що може знову балотуватися в президенти США

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Камала Гарріс заявила, що розглядає можливість знову балотуватися в президенти США у 2028 році, незважаючи на минулу поразку.
  • Вона впевнена, що Америка ще побачить президентку.

Камала Гарріс сказала, що може знову включитися в передвиборчу гонку. Також вона зізналася, що ніколи не зважала на опитування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Камала Гарріс досі має президентські амбіції? 

Наступні президентські вибори в Америці відбудуться в 2028 році. 

Цікаво! Республіканці подають їх так, ніби справу вже вирішено. Інтернет-магазин Трампа ще навесні почав продавати одяг з відповідною атрибутикою. Принаймні там можна знайти червоний кашкет Trump 2028. Якщо ж Трампу не дозволить здоров'я, посаду обійме віцепрезидент Венс – про це не раз говорили в Республіканській партії.

У своєму першому інтерв'ю у Великій Британії Гарріс заявила, що, "можливо", одного дня стане президенткою, і висловила впевненість, що в майбутньому жінка точно займе Білий дім. Наразі це найвідвертіший натяк на те, що вона планує повторну участь у перегонах 2028 року після поразки Дональду Трампу торік, 
– цитують її ЗМІ. 

На думку політикині, жінку-президента побачать її онуки ще за свого життя. Можливість нового балотування вона ще нібито розглядає. Водночас активно натякає на це, мовляв, "ще не закінчила" і що "служіння у неї в крові". І що їй просто не вистачило часу, аби перемогти

Але свою поразку Гарріс не визнає. Вона відкинула опитування, де її вказано як аутсайдерку для висунення від Демократичної партії США. 

Якби я дослухáлася до опитувань, я би не балотувалася вперше. Ані вдруге. І точно не сиділа б зараз тут, 
– пояснила вона. 

Що сказала Гарріс про Трампа і як відреагував Білий дім? 

  • Гарріс, звісно, критикує Трампа і називає його диктатором.
  • Політикиня підкреслила: попереджала, що Трамп буде поводитися як фашист й очолить авторитарний уряд. Наприклад, коміка Джиммі Кіммела відсторонили після того, як він пожартував щодо реакції республіканців на смерть Чарлі Кірка.
  • А провідні бізнеси та інституції в США "стають на коліна перед тираном".
  • "Коли Камала Гарріс зазнала нищівної поразки на виборах, вона мала б зрозуміти натяк: американців не цікавлять її абсурдні вигадки. Або ж вона таки зрозуміла, і тому продовжує жалітися іноземним ЗМІ", – прокоментували інтерв'ю Гарріс у Білому домі.