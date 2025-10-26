"Еще не закончила": Харрис неожиданно заявила, что может снова баллотироваться в президенты США
- Камала Харрис заявила, что рассматривает возможность снова баллотироваться в президенты США в 2028 году, несмотря на прошлое поражение.
- Она уверена, что Америка еще увидит президентку.
Камала Харрис сказала, что может снова включиться в предвыборную гонку. Также она призналась, что никогда не обращала внимания на опросы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Смотрите также США готовят вторжение в Венесуэлу: для чего это Трампу и вмешаются ли Китай и Россия
Камала Харрис до сих пор имеет президентские амбиции?
Следующие президентские выборы в Америке состоятся в 2028 году.
Интересно! Республиканцы подают их так, как будто это уже решенное дело. Интернет-магазин Трампа еще весной начал продавать одежду с соответствующей атрибутикой. По крайней мере там можно найти красную фуражку Trump 2028. Если же Трампу не позволит здоровье, должность займет вице-президент Вэнс – об этом не раз говорили в Республиканской партии.
В своем первом интервью в Великобритании Харрис заявила, что, "возможно", однажды станет президентом, и выразила уверенность, что в будущем женщина точно займет Белый дом. Сейчас это самый откровенный намек на то, что она планирует повторное участие в гонке 2028 года после поражения Дональду Трампу в прошлом году,
– цитируют ее СМИ.
По мнению политика, женщину-президента увидят ее внуки еще при своей жизни. Возможность нового баллотирования она еще якобы рассматривает. В то же время активно намекает на это, мол, "еще не закончила" и что "служение у нее в крови". И что ей просто не хватило времени, чтобы победить.
Но свое поражение Харрис не признает. Она отвергла опрос, где ее указали как аутсайдерку для выдвижения от Демократической партии США.
Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась в первый раз. Ни во второй раз. И точно не сидела бы сейчас здесь,
– объяснила она.
Что сказала Харрис о Трампе и как отреагировал Белый дом?
- Харрис, конечно, критикует Трампа и называет его диктатором.
- Политик подчеркнула: она предупреждала, что Трамп будет вести себя как фашист и возглавит авторитарное правительство. Например, комика Джимми Киммела отстранили после того, как он пошутил о реакции республиканцев на смерть Чарли Кирка.
- А ведущие бизнесы и институты в США "встают на колени перед тираном".
- "Когда Камала Харрис потерпела сокрушительное поражение на выборах, она должна была бы понять намек: американцев не интересуют ее абсурдные выдумки. Или же она все-таки поняла, и поэтому продолжает жаловаться иностранным СМИ", – прокомментировали интервью Харрис в Белом доме.