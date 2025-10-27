Візит Навроцького до Києва: посол каже, що Україна запропонувала Польщі кілька варіантів

Українська сторона запропонувала Польщі кілька варіантів стосовно можливих дат візиту президента Кароля Навроцького до Києва. З боку Варшави не було негативних сигналів з цього приводу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар посла України в Польщі Василя Боднаря для Укрінформу.

До теми Президент Польщі підписав новий закон про допомогу українцям: які тепер умови

Що сказав посол про можливий візит Навроцького до Києва?

Боднар зазначив, що він кілька разів зустрічався з приводу можливого візиту Навроцького до України з головою Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марціною Пшидачем. Востаннє зустріч була 15 жовтня, і український посол жодного разу не чув "негативної відповіді" з боку канцелярії Навроцького.

Для України та Польщі важливими є контакти президентів. Я запропонував декілька дат, вони були прийняті польською стороною для опрацювання. Якоїсь негативної відповіді не було,

– зауважив Василь Боднар.

Він додав, що дивно було почути про неможливість здійснення Навроцьким візиту в Україну. Посол України також назвав нормальною дипломатичною практикою, коли новообраний президент приїжджає з першим візитом до сусідньої країни.

Які заяви робив Пшидач стосовно поїздки Навроцького в Київ?

Польське видання Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела повідомило 26 жовтня, що, попри чіткі сигнали з боку Києва, президент Польщі Кароль Навроцький поки не має наміру відвідувати Україну.

Видання звернуло увагу на заяву голови Бюро міжнародної політики Марцина Пшидача, який на публічному заході у Вроцлаві наголосив, що такого візиту наразі не планують.

Пшидач підкреслив, що ініціатива у двосторонніх відносинах належатиме Варшаві, адже Польща є членом ЄС і НАТО, тоді як Україна – ні. За його словами, польський президент очікує від Києва конкретних дій і жестів, насамперед у питаннях історичної пам'яті та економічної співпраці. У канцелярії Навроцького також висловили невдоволення повільними темпами ексгумацій польських жертв в Україні.

У МЗС Польщі підтвердили Gazeta Wyborcza, що не готують візит Навроцького до Києва. Єдиним можливим варіантом поїздки цього року може стати участь у похованні ексгумованих останків польських жертв на Волині.

Позицію повторив і сам Пшидач у ранковому ефірі TVN24 27 жовтня, зазначивши, що "візиту Навроцького до Києва наразі немає у планах".

Якщо президент Зеленський хоче побачити Кароля Навроцького, ніщо не заважає йому сісти на поїзд і приїхати до Варшави на зустріч,

– сказав представник канцелярії Навроцького.

На запитання журналістів, чи не мав би польський лідер відвідати Київ першим з огляду на більший політичний досвід Зеленського, Пшидач відповів, що "у дипломатії таких правил немає, тобто це часто буває, але не завжди".

Він також не виключив можливості візиту у майбутньому.

"Не знаю, подивимося, як розвиватиметься польсько-український діалог, усе залежатиме від конкретних результатів історичного та економічного діалогу. Ми плануватимемо ці заходи залежно від прогресу в питаннях, які є важливими для президента", – сказав польський посадовець.

Варто зазначити, що з моменту вступу Кароля Навроцького на посаду у серпні президенти двох країн ще не проводили особистих зустрічей – лише спілкувалися телефоном.

Що казав Навроцький про можливу поїздку в Україну?