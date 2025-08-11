Спочатку припинення вогню, потім переговори, – Каллас
- Каї Каллас заявила, що переговори з Росією можуть початися лише після повного і безумовного припинення вогню.
- ЄС продовжує підтримувати Україну, готує 19-й пакет санкцій проти Росії та надає фінансову підтримку Україні.
- Припинення вогню з ефективною системою моніторингу та гарантіями безпеки є першочерговим кроком до миру.
- Процес переговорів щодо приєднання України до ЄС триватиме і після завершення війни.
Жодних поступок Росії не можна робити до повного припинення вогню. Безумовне припинення бойових дій – ключова умова для початку будь-яких мирних переговорів із Кремлем.
Про це розповідає "Європейська правда" з посиланням на заяву високої представниці ЄС у закордонних справах Каї Каллас, передає 24 Канал.
Висока представниця ЄС закликала Росію спочатку припинити вогонь
Вона наголосила, що жодні поступки Росії не можуть обговорюватися до повного і безумовного припинення вогню на території України. Про це Каллас повідомила після завершення засідання міністрів закордонних справ ЄС 11 серпня, яке відбулося у Брюсселі.
Поки Росія не погодиться на повне та безумовне припинення вогню, не варто навіть починати обговорення будь-яких поступок. Це ніколи не працювало раніше і не спрацює сьогодні,
– підкреслила Каллас.
За її словами, першочерговим кроком на шляху до миру має бути саме припинення вогню з ефективною системою моніторингу та жорсткими гарантіями безпеки.
Вона також додала, що ЄС не тільки продовжує підтримувати Україну у боротьбі на фронті, а й готує вже 19-й пакет санкцій проти Росії. Крім того, Євросоюз працює над наданням фінансової підтримки для покриття бюджетних потреб України у цей складний період. Не менш важливим є й процес переговорів щодо приєднання України до ЄС, який триватиме і після завершення війни.
Каллас наголосила, що всі ці кроки є складовою європейської стратегії, спрямованої на забезпечення стабільності на континенті після припинення війни та відновлення суверенітету України.
Вона підкреслила, що послідовність і чіткість дій є ключовими для успішного врегулювання: спочатку – безумовне припинення вогню з гарантіями безпеки, далі – поступові кроки, які забезпечать тривалий мир і відновлення.