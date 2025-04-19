Новий прем'єр Канади назвав 2 країни, які є загрозами для світу

Очільник уряду Канади Марк Карні заявив, що Китай є однією з найбільших загроз для безпеки країни з точки зору іноземного втручання, а також є новою загрозою в Арктиці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Прем'єр Канади назвав Росію та Китай загрозами для світу

Під час дебатів 17 квітня Карні попросили назвати головну безпекову загрозу для Канади. Він відповів, що це Китай. Так, Карні сказав, що Китай є найбільшою загрозою "з геополітичного сенсу".

Політик наголосив, що Канада повинна протистояти зовнішньому впливу з боку Китаю. Він також розкритикував Пекін за партнерство з Росією у війні проти України. За його словами, це створює загрозу не лише для Азії загалом, а й для Тайваню зокрема.

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Нагадаємо, що Марк Карні не так давно став новим прем'єром Канади. Він нещодавно розмовляв з Зеленським, Стармером і багатьма найближчими союзниками, аби обговорити шлях України до миру. Прем'єр запевнив, Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню.

Також новий прем'єр підкреслив, Канада є вірним союзником України й подбає про те, щоб Київ отримав військову підтримку, необхідну для самозахисту як зараз, так і в майбутньому.