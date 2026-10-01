Спецпосланець Папи Дзуппі побував у Росії та відвідав українських полонених

Спецпосланець Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі 28–30 вересня перебував із робочим візитом у Москві. Він зустрівся з представниками російської влади, обговорив гуманітарні питання та відвідав місце утримання українських військовополонених.

Про це повідомляють у матеріалі Reuters.

З ким зустрічався Дзуппі у Москві?

Під час візиту Дзуппі провів зустрічі з помічником президента Росії Юрієм Ушаковим, російською омбудсменкою Яною Лантратовою та уповноваженою президента Росії із прав дитини Марією Львовою-Бєловою.

За даними російського МЗС, сторони обговорювали перспективи врегулювання війни та співпрацю Росії й Ватикану з гуманітарних питань. Зокрема, йшлося про пошук зниклих безвісти, обміни військовополоненими та цивільними, возз'єднання сімей і питання, пов'язані з дітьми.

Що говорили про Олешки та українських військовополонених

Однією з тем візиту стала гуманітарна ситуація в окупованих Олешках Херсонської області. Російська сторона заявила, що поінформувала Дзуппі про ситуацію в місті та представила власну оцінку подій. Зокрема, у російському міністерстві закордонних справ стверджують, що Україна нібито блокує спроби доставити жителям Олешок продукти та медикаменти.

Водночас українські посадовці раніше заявляли, що саме російські сили не дозволяють цивільним залишити місто. Reuters також повідомляло, що українські військові використовували важкі дрони для доставки мешканцям Олешок їжі та медикаментів, а українська влада звинувачувала російські сили у блокуванні евакуації.

Під час візиту Дзуппі також організували відвідування одного з місць утримання українських військовослужбовців. Це зробили на прохання ватиканської сторони. Кардинал особисто поспілкувався з українцями.

Російське відомство заявило, що під час візиту Дзуппі нібито зміг переконатися в дотриманні Росією гуманітарних норм. Водночас у заяві МЗС РФ зазначалося, що візит має підтвердити регулярний характер російсько-ватиканського діалогу та готовність сторін продовжувати співпрацю з гуманітарних питань.

Нагадаємо, що росіяни з кінця травня не дають завезти продукти в окуповані Олешки на Херсонщині. Мешканці, які там залишилися, продовжують виживати у нелюдських умовах. Серед них є навіть діти.