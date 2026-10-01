Об этом сообщается в материале Reuters.

С кем встречался Дзуппи в Москве?

В ходе визита Дзуппи провел встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым, российской омбудсменом Яной Лантратовой и уполномоченной президента России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

По данным российского МИД, стороны обсуждали перспективы урегулирования войны и сотрудничество России и Ватикана по гуманитарным вопросам. В частности, речь шла о поиске пропавших без вести, обмене военнопленными и гражданскими лицами, воссоединении семей и вопросах, связанных с детьми.

Что говорили об Олешках и украинских военнопленных

Одной из тем визита стала гуманитарная ситуация в оккупированных Олешках Херсонской области. Российская сторона заявила, что проинформировала Дзуппи о ситуации в городе и представила собственную оценку событий. В частности, в российском министерстве иностранных дел утверждают, что Украина якобы блокирует попытки доставить жителям Олешек продукты и медикаменты.

В то же время украинские чиновники ранее заявляли, что именно российские силы не позволяют гражданским лицам покинуть город. Reuters также сообщало, что украинские военные использовали тяжелые дроны для доставки жителям Олешек еды и медикаментов, а украинские власти обвиняли российские силы в блокировании эвакуации.

Во время визита Дзуппи также организовали посещение одного из мест содержания украинских военнослужащих. Это было сделано по просьбе ватиканской стороны. Кардинал лично пообщался с украинцами.

Российское ведомство заявило, что во время визита Дзуппи якобы смог убедиться в соблюдении Россией гуманитарных норм. В то же время в заявлении МИД РФ отмечалось, что визит должен подтвердить регулярный характер российско-ватиканского диалога и готовность сторон продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам.

Напомним, что россияне с конца мая не позволяют завозить продукты в оккупированные Олешки в Херсонской области. Оставшиеся там жители продолжают выживать в нечеловеческих условиях. Среди них есть даже дети.