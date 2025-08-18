Дональд Трамп і Володимир Зеленський відповіли на запитання преси, перед тим, як усамітнитися. Президент США прокоментував ймовірність участі своєї країни у гарантіях безпеки для України.

Американський лідер наголосив, що основна відповідальність щодо гарантування миру після закінчення війни лежатиме на європейцях. Однак США теж не будуть осторонь, передає 24 Канал.

Що відомо про участь США у гарантіях безпеки для України?

Дональд Трамп пообіцяв, що США будуть залучені до захисту післявоєнної України. Втім, наразі він не може сказати, чи йдеться про розгортання американських військ в Україні. На це питання він відповість пізніше. Ймовірно, навіть сьогодні.

Президент США пообіцяв надати нашій країні "дуже хороший захист" в рамках мирного врегулювання.

До слова, Трамп пригрозив: що у разі, якщо на зустріч із Володимиром Зеленським не буде укладена угода, він зупинить допомогу Україні.

Також політик заявив, що Володимир Путін очікує на його дзвінок після того, як закінчаться переговори із українським лідером та його європейськими союзниками.