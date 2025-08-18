В Білому домі розпочалася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Американський лідер заявив, що "ми працюватимемо, щоб мир був довгостроковим".

Що сказав Трамп про мир?

Дональд Трамп і Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, проводять спільну зустріч у Білому домі.

Американський президент висловився щодо мирного врегулювання війни.

Ми будемо працювати з Україною, ми будемо працювати з усіма, і ми забезпечимо, щоб, якщо буде мир, цей мир залишався довгостроковим... Ми не говоримо про дворічний мир, а потім знову опинимося в цьому безладі,

– сказав він.

Трамп також висловився про припинення вогню.

"Я не думаю, що буде припинення вогню. Ми можемо домовитися про мир, поки вони воюють. Ми обговорюватимемо гарантії безпеки", – додав він.

Наразі відкрита частина зустрічі лідерів завершилась та почалися закриті переговори Трампа і Зеленського.

Представники ЗМІ залишили Овальний кабінет.