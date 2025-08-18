Про це пише 24 Канал з посиланням на трансляцію зустрічі президентів.
Що сказав Трамп про мир?
Дональд Трамп і Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, проводять спільну зустріч у Білому домі.
Американський президент висловився щодо мирного врегулювання війни.
Ми будемо працювати з Україною, ми будемо працювати з усіма, і ми забезпечимо, щоб, якщо буде мир, цей мир залишався довгостроковим... Ми не говоримо про дворічний мир, а потім знову опинимося в цьому безладі,
– сказав він.
Трамп також висловився про припинення вогню.
"Я не думаю, що буде припинення вогню. Ми можемо домовитися про мир, поки вони воюють. Ми обговорюватимемо гарантії безпеки", – додав він.
Наразі відкрита частина зустрічі лідерів завершилась та почалися закриті переговори Трампа і Зеленського.
Представники ЗМІ залишили Овальний кабінет.