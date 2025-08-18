Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи президентов.

Что сказал Трамп о мире?

Дональд Трамп и Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, проводят совместную встречу в Белом доме.

Американский президент высказался относительно мирного урегулирования войны.

Мы будем работать с Украиной, мы будем работать со всеми, и мы обеспечим, чтобы, если будет мир, этот мир оставался долгосрочным... Мы не говорим о двухлетнем мире, а потом снова окажемся в этом беспорядке,

– сказал он.

Трамп также высказался о прекращении огня.

"Я не думаю, что будет прекращение огня. Мы можем договориться о мире, пока они воюют. Мы будем обсуждать гарантии безопасности", – добавил он.

Сейчас открытая часть встречи лидеров завершилась и начались закрытые переговоры Трампа и Зеленского.

Представители СМИ покинули Овальный кабинет.