Напередодні колишній охоронець Володимира Путіна та очільник Росгвардії Віктор Золотов повідомив про створення в ній танкових підрозділів. Зокрема, це покращує здатність формування протистояти загрозам безпеці путінського режиму.

Окрім того, демонструє незмінну довіру Кремля до лояльності своєї національної гвардії. Детальніше йдеться в заяві розвідки Великої Британії від 22 вересня, передає 24 Канал.

Як Путін мілітаризує Росгвардію?

Рішення про посилення Росгвардії важкою зброєю, підписане Путіним у серпні 2023 року, було прийняте після невдалого заколоту "Вагнера" в червні 2023 року.

Незважаючи на твердження Золотова, що його сили "відмінно" проявили себе, немає жодних доказів того, що Росгвардія вжила будь-яких ефективних заходів проти ПВК – саме того виду загрози внутрішній безпеці, для придушення якої вона була створена.

Її (Росгвардії – 24 Канал) основним призначенням є гарантування внутрішньої безпеки для забезпечення безперервності російського режиму,

– пише британська розвідка.

Довідка: Національна гвардія держави-агресорки створена на базі колишніх внутрішніх військ МВС. Налічує до 400 000 осіб і підпорядковується безпосередньо президентові. Формування не входить до складу Міністерства оборони Росії.

Також частково Росгвардія розгорнута в Україні, де відіграє важливу роль в операціях з підтримки безпеки тилу. Окрім того, деякі підрозділи брали участь у бойових діях на передовій, хоч вони й не пристосовані для інтенсивних боїв.

