Аби захищати путінський режим: розвідка Великої Британії заявила про мілітаризацію Росгвардії
- Розвідка Великої Британії повідомила про мілітаризацію Росгвардії, зокрема створення танкових підрозділів.
- Це покращує здатність Росгвардії протистояти загрозам безпеці путінського режиму та демонструє довіру Кремля.
Напередодні колишній охоронець Володимира Путіна та очільник Росгвардії Віктор Золотов повідомив про створення в ній танкових підрозділів. Зокрема, це покращує здатність формування протистояти загрозам безпеці путінського режиму.
Окрім того, демонструє незмінну довіру Кремля до лояльності своєї національної гвардії. Детальніше йдеться в заяві розвідки Великої Британії від 22 вересня, передає 24 Канал.
Як Путін мілітаризує Росгвардію?
Рішення про посилення Росгвардії важкою зброєю, підписане Путіним у серпні 2023 року, було прийняте після невдалого заколоту "Вагнера" в червні 2023 року.
Незважаючи на твердження Золотова, що його сили "відмінно" проявили себе, немає жодних доказів того, що Росгвардія вжила будь-яких ефективних заходів проти ПВК – саме того виду загрози внутрішній безпеці, для придушення якої вона була створена.
Її (Росгвардії – 24 Канал) основним призначенням є гарантування внутрішньої безпеки для забезпечення безперервності російського режиму,
– пише британська розвідка.
Довідка: Національна гвардія держави-агресорки створена на базі колишніх внутрішніх військ МВС. Налічує до 400 000 осіб і підпорядковується безпосередньо президентові. Формування не входить до складу Міністерства оборони Росії.
Також частково Росгвардія розгорнута в Україні, де відіграє важливу роль в операціях з підтримки безпеки тилу. Окрім того, деякі підрозділи брали участь у бойових діях на передовій, хоч вони й не пристосовані для інтенсивних боїв.
Кадрові зміни в Кремлі: останні новини
Дмитро Козак, заступник голови адміністрації Путіна, добровільно покинув Кремль після розформування його управлінь і створення нового під керівництвом Сергія Кірієнка.
За низкою свідчень близьких до нього людей, чиновник "відчував тягар своєї причетності до подій", тож вважав за потрібне залишити державну службу.
Нагадаємо, у серпні наближені до Кремля люди розповіли The New York Times, що Козак – єдиний високопоставлений чиновник, який виступає проти війни в Україні, тож Путін нібито розчарувався у своєму соратнику.