"Коаліція охочих" озвучила власне бачення того, як має вимагати мирна угода між Києвом і Москвою. Зокрема, Росія не повинна мати права вето на вступ України до ЄС і НАТО, а ЗСУ не можуть бути обмеженими.

Якими є вимоги "коаліції рішучих" щодо мирної угоди?

Лідери Франції, Німеччини та Великої Британії висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованим на припинення війни, розв’язаної Росією в Україні, та встановлення справедливого та тривалого миру.

Вони (лідери – 24 Канал) ясно дали зрозуміти, що шлях до миру в Україні не може бути вирішений без участі України. Необхідно продовжувати підхід, що поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на Росію,

– йдеться в заяві.

"Коаліція рішучих" підкреслила, що дипломатичне рішення має гарантувати безпеку як України, так і всієї Європи.

У заяві також було викладено кілька ключових умов для врегулювання війни:

переговори можливі лише за умови припинення вогню або тривалого і значного припинення бойових дій;

у разі відмови Росії від припинення вогню під час переговорів на Алясці, санкції та економічний тиск на її військову економіку повинні бути посилені;

міжнародні кордони не можуть змінюватися силою;

Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності.

"Коаліція рішучих" також заявила про готовність брати активну участь у мирному процесі, зокрема розгорнути сили підтримки в Україні після завершення бойових дій.

Не повинно бути жодних обмежень на збройні сили України або її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати права вето на шляху України до вступу в ЄС і НАТО,

– наголошується в заяві.

"Коаліція рішучих" підтвердила, що продовжить тісно співпрацювати з Трампом, Зеленським і українським народом задля досягнення "справедливого та міцного миру в Україні".

Як Зеленський відреагував на заяву "коаліції рішучих"?

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні подякував партнерам за спільну позицію.

Шлях до миру не може бути визначений без України, а переговори можуть принести результат лише тоді, коли будуть відбуватися в умовах припинення вогню,

– наголосив український лідер.

Він також закликав українських партнерів активно фінансувати українське виробництво дронів та приєднуватися до програми PURL щодо закупівлі американської зброї, аби дати Україні можливість захистити себе.

"У межах засідання узгодили наступні кроки та домовилися й надалі працювати в тісному контакті між Україною, усією Європою та США. Дякую всім, хто докладає зусиль задля справедливого завершення цієї війни", – додав президент.

Що продемонструвала зустріч "коаліції рішучих"?

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф написав в X, що зустріч лідерів "коаліції рішучих" продемонструвала високий рівень єдності в підтримці України.

Ця розмова чітко засвідчила високий рівень єдності та широке погодження щодо ключових принципів. Я радий, що США взяли ініціативу у проведенні переговорів про припинення вогню. Коли мова заходить про справжні переговори, Україна має бути за столом переговорів. Також важливо й надалі тиснути на Росію,

– наголосив Схооф.

Він також запевнив, Нідерланди та решта міжнародних партнерів продовжать надавати Україну повну підтримку, аби вона могла захистити себе від Росії.