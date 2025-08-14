Никаких ограничений для ВСУ: "Коалиция решительных" озвучила требования к мирному соглашению с Россией
- "Коалиция решительных" требует, чтобы мирное соглашение с Россией не ограничивало ВСУ и не давало России права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО.
- Условия мирного соглашения включают прекращение огня, сохранение международных границ, гарантии безопасности Украины и усиление санкций против России в случае ее отказа.
"Коалиция желающих" озвучила собственное видение того, как должно требовать мирное соглашение между Киевом и Москвой. В частности, Россия не должна иметь права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО, а ВСУ не могут быть ограничены.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте британского правительства.
Каковы требования "коалиции решительных" по мирному соглашению?
Лидеры Франции, Германии и Великобритании выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа, направленным на прекращение войны, развязанной Россией в Украине, и установление справедливого и прочного мира.
Они (лидеры – 24 Канал) ясно дали понять, что путь к миру в Украине не может быть решен без участия Украины. Необходимо продолжать подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию,
– говорится в заявлении.
"Коалиция решительных" подчеркнула, что дипломатическое решение должно гарантировать безопасность как Украины, так и всей Европы.
В заявлении также было изложено несколько ключевых условий для урегулирования войны:
- переговоры возможны только при условии прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий;
- в случае отказа России от прекращения огня во время переговоров на Аляске, санкции и экономическое давление на ее военную экономику должны быть усилены;
- международные границы не могут изменяться силой;
- Украина должна получить надежные гарантии безопасности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
"Коалиция решительных" также заявила о готовности активно участвовать в мирном процессе, в частности развернуть силы поддержки в Украине после завершения боевых действий.
Не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето на пути Украины к вступлению в ЕС и НАТО,
– отмечается в заявлении.
"Коалиция решительных" подтвердила, что продолжит тесно сотрудничать с Трампом, Зеленским и украинским народом для достижения "справедливого и прочного мира в Украине".
Как Зеленский отреагировал на заявление "коалиции решительных"?
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении поблагодарил партнеров за общую позицию.
Путь к миру не может быть определен без Украины, а переговоры могут принести результат только тогда, когда будут происходить в условиях прекращения огня,
– подчеркнул украинский лидер.
Он также призвал украинских партнеров активно финансировать украинское производство дронов и присоединяться к программе PURL по закупке американского оружия, чтобы дать Украине возможность защитить себя.
"В рамках заседания согласовали следующие шаги и договорились и в дальнейшем работать в тесном контакте между Украиной, всей Европой и США. Спасибо всем, кто прилагает усилия для справедливого завершения этой войны", – добавил президент.
Что продемонстрировала встреча "коалиции решительных"?
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф написал в X, что встреча лидеров "коалиции решительных" продемонстрировала высокий уровень единства в поддержке Украины.
Этот разговор четко показала высокий уровень единства и широкое согласование по ключевым принципам. Я рад, что США взяли инициативу в проведении переговоров о прекращении огня. Когда речь заходит о настоящих переговорах, Украина должна быть за столом переговоров. Также важно и в дальнейшем давить на Россию,
– подчеркнул Схооф.
Он также заверил, Нидерланды и остальные международные партнеры продолжат оказывать Украине полную поддержку, чтобы она могла защитить себя от России.