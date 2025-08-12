Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Під час неї Ердоган заявив, що готовий організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини.

Політики також обговорили двосторонні відносини між країнами, регіональні та глобальні питання, зокрема, переговори між Україною та Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського та пресслужбу адміністрації Ердогана.

Що відомо про розмову Зеленського та Ердогана?

За словами Зеленського, Ердоган чітко заявив, що будь-які переговори без України не принесуть сталого миру та підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини.

У пресслужбі турецького президента зазначили, що вірять: створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах відкриє шлях до саміту.

Зеленський зазначив, що імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій. Він також додав, що українська сторона готова до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну.

У нас завжди дружні та змістовні розмови, відчуваємо й дуже цінуємо таке щире й тепле ставлення Туреччини та всього турецького народу до наших людей. Обговорили наявну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз,

– повідомив Зеленський.

Він також подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, посередницьку роль Туреччини під час зустрічей із російською стороною у Стамбулі та запросив Ердогана приїхати до України з візитом.

Окрім цього, лідери країн обговорили заходи на найвищому рівні, які Київ готує під час Генасамблеї ООН. За словами Зеленського, держави спільно працюють над участю Туреччини.

Нагадаємо, що Ердоган висловив впевненість у тому, що мирна угода між Україною та Росією буде підписана у Туреччині. Він також заявив про готовність своєї країни надати майданчик для зустрічі лідерів та мирних переговорів, наголошуючи на важливості завершення війни.