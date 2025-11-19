Вашингтон і Москва обговорюють умови миру: Україна отримала "сигнали", – Reuters

Президент України Володимир Зеленський 18 листопада провів переговори з президентом Туреччини. Наступного дня він мав зустрітися з представниками армії США в Києві на тлі повідомлень про те, що Вашингтон обговорює можливі умови миру з Росією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чи бере Україна участь у підготовці плану?

Високопоставлений український чиновник повідомив Reuters, що Київ отримав "сигнали" щодо пропозицій США про завершення війни, які Вашингтон обговорював із Росією. За словами співрозмовника видання, Україна не брала участі в підготовці цих пропозицій.

Ознаки поновлення зусиль США щодо припинення війни 19 листопада спричинили найбільший за кілька місяців стрибок цін на державні облігації України.

Перед візитом до Туреччини Володимир Зеленський заявляв, що він готується "активізувати переговори" й обговорить із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, як домогтися справедливого миру в Україні.

Зробити все можливе, щоб наблизити кінець війни – найвищий пріоритет для України,

– додав він.

Раніше журналісти Axios з посиланням на джерела вже повідомляли, що адміністрація Трампа таємно консультувалася з Росією над розробкою нового плану припинення війни в Україні.

За словами джерел Axios, 28 пунктів плану можна умовно поділити на чотири блоки: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною.

Чи є прогрес у мирних переговорах?