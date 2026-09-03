Зацікавлений у завершенні війни, – експертка пояснила, які плани щодо Росії виношує Китай

Країни Центральної Азії все виразніше демонструють, що віддаляються від Кремля. Китай ж продовжує займати нейтральну позицію. Але навряд чи їм потрібна затяжна війна та нестабільність.

Про це 24 Каналу розповіла докторка політичних наук, заввіділу нових викликів НІДС Олена Борділовська. За її словами, Китай взагалі не зацікавлений в поразці Росії та її подальшому розвалі. Там все ж хочуть, аби РФ збереглася як країна.

У чому зацікавлений Китай?

Як наголосила Борділовська, Росія важлива для Китаю з різних причин. Зокрема Пекін зацікавлений в стабільному логістичному коридорі через Арктику до Європи, який проходить вздовж російського кордону.

Але й затяжна війна навряд чи вигідна Китаю. Вона поступово поширює нестабільність та загалом розхитує ситуацію. В КНР можуть розраховувати на завершення війни в Україні. Але насправді для них головними є лише власні інтереси.

Щодо України та Росії Китай намагається тримати нейтралітет. Там йдуть дуже обережні заяви, що є притаманною рисою для китайської дипломатії. При цьому вони постачають запчастини до тих самих дронів обом сторонам. Хоча масштаби співпраці з РФ тут не порівняти. Зрештою Китай буде робити те, що їм вигідно,

– зазначила Борділовська.

Чого насправді добивається Китай: дивіться відео 24 Каналу