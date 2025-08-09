Європа та Україна представили контрпропозицію на план Путіна. Там допускається вихід України з Донецької області, але лише за певних умов.

"Обмін територіями" повинен бути справедливим, вважають у Європі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

За яких умов Україна може відвести війська з Донецької області?

За підсумками зустрічі у Британії європейські держави та Україна погодили контрпропозицію плану Путіна. Вона має слугувати основою для майбутнього саміту на Алясці.

Там зазначено, що "обмін територіями" повинен бути взаємним. І Україна, і Росія повинні виконати такі умови. При цьому будь-яка територіальна поступка України обов'язково повинна бути підкріплена залізними гарантіями безпеки, зокрема потенційним вступом у НАТО. До того ж, такий "обмін" неможливий без припинення бойових дій.

Не можна розпочати процес, поступаючись територією посеред бойових дій,

– сказав один європейський перемовник.

Там є нібито потенційний сценарій закінчення війни шляхом "обміну територій". Якщо Україна вийде з Донеччини, Росія має залишити окуповані частини Херсонської і Запорізької областей.

Після переговорів у Москві спецпредставник Трампа Стів Віткофф сказав, що Росія готова вивести війська з Запорізької та Херсонської областей в обмін на Донецьку область. Але потім він уточнив, що Росія піде на припинення вогню лише після того, як Україна виведе війська з Донецької області.

Як зазначає видання, як тільки справжній план Путіна став очевидний, його зразу відкинув Зеленський та європейські чиновники, які брали участь у переговорах з Віткоффом.

Путін хоче, щоб йому дали все в обмін на нічого,

– сказав один з європейських політиків.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде поступатися своєю територією Росії, посилаючись на Конституцію України. Він наголосив, що готовий працювати з американським президентом Дональдом Трампом та іншими партнерами заради реального та, головне, тривалого миру.

Нагадаємо, у WSJ повідомляли, що Володимир Путін запропонував США зупинити війну в обмін на контроль Росії над Донбасом і визнання Криму російським, що викликало скепсис у європейських і українських чиновників.