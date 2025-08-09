Европа и Украина представили контрпредложение на план Путина. Там допускается выход Украины из Донецкой области, но только при определенных условиях.

"Обмен территориями" должен быть справедливым, считают в Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

При каких условиях Украина может отвести войска из Донецкой области?

По итогам встречи в Британии европейские государства и Украина согласовали контрпредложение плана Путина. Оно должно служить основой для будущего саммита на Аляске.

Там указано, что "обмен территориями" должен быть взаимным. И Украина, и Россия должны выполнить такие условия. При этом любая территориальная уступка Украины обязательно должна быть подкреплена железными гарантиями безопасности, в частности потенциальным вступлением в НАТО. К тому же, такой "обмен" невозможен без прекращения боевых действий.

Нельзя начать процесс, уступая территорию посреди боевых действий,

– сказал один европейский переговорщик.

Там есть якобы потенциальный сценарий окончания войны путем "обмена территорий". Если Украина выйдет из Донецкой области, Россия должна оставить оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

После переговоров в Москве спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сказал, что Россия готова вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на Донецкую область. Но потом он уточнил, что Россия пойдет на прекращение огня только после того, как Украина выведет войска из Донецкой области.

Как отмечает издание, как только настоящий план Путина стал очевиден, его сразу отверг Зеленский и европейские чиновники, которые принимали участие в переговорах с Виткоффом.

Путин хочет, чтобы ему дали все в обмен на ничего,

– сказал один из европейских политиков.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет уступать свою территорию России, ссылаясь на Конституцию Украины. Он подчеркнул, что готов работать с американским президентом Дональдом Трампом и другими партнерами ради реального и, главное, длительного мира.

Напомним, в WSJ сообщали, что Владимир Путин предложил США остановить войну в обмен на контроль России над Донбассом и признание Крыма российским, что вызвало скепсис у европейских и украинских чиновников.