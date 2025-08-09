Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, Европа должна играть определенную роль на всех стадиях переговорного процесса. Однако есть нюансы.

Смотрите также Россия хочет взорвать ядерный заряд в космосе: как взрыв может ослепить и заглушить Запад

Каким должно быть участие Европы в мирных переговорах?

Владимир Дубовик отметил, что не обязательно, чтобы европейские дипломаты физически присутствовали на всех этапах переговоров по завершению российско-украинской войны.

Говорится о том, что Европа должна быть в курсе того, что происходит, какая логика процесса. Она должна быть привлечена через постоянное информирование и координацию, как к шагам в рамках мирного процесса, так и после,

– высказался он.

Важно, чтобы Украина постоянно вела диалог с главными партнерами по ситуации, которая происходит вокруг темы мирных переговоров переговоров.

Директор Центра международных исследований считает, что очень важно, чтобы голос европейских лидеров был слышен, ведь когда говорят об украинской безопасности, то говорится и о безопасности в Европе. Это очень сильный нарратив, который сейчас существует там, что, по словам Дубовика, является положительным сдвигом.

Украина нуждается в европейской помощи, поскольку американское оружие должно быть приобретено за их средства. Поэтому постоянная вовлеченность Европы в сфере безопасности Украины необходима,

– отметил он.

Добавим, европейские страны отвергают ультиматумы Путина, ведь считают Россию главной угрозой безопасности на континенте и не хотят новых вызовов в случае договоренностей за спиной ЕС. Политолог Валентин Гладких подчеркивает, что перемирие с Москвой станет лишь временной паузой, а главная причина войны – сам Путин и политика Кремля, которая не признает независимости Украины. По его мнению, реальный мир возможен лишь после смены российского политического режима.