Британія не буде відправляти війська на лінію зіткнення в Україні, – The Guardian
- Британія готова відправити військових до України для захисту її неба та морських кордонів, але не на лінію зіткнення.
- На зустрічі в Пентагоні обговорюється внесок 30 країн у безпекові гарантії для України, з фокусом на логістичну підтримку та інструкторів.
- Британські чиновники уточнюють, що йдеться про навчання та забезпечення, а не про відправку батальйонів на передову.
- Європейські лідери вважають ці переговори важливим етапом на шляху до можливої мирної угоди.
Керівник британських Збройних сил Тоні Радакін на зустрічі в Пентагоні цього тижня планує повідомити американським партнерам, що Лондон готовий відправити військових до України для захисту її неба та морських кордонів. На лінії зіткнення миротворців не буде.
Глава Генштабу Британії, в середу візьме участь у зустрічі в Пентагоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Яка позиція Британії щодо введення миротворців в Україну?
Зустріч, що відбудеться в середу, покликана остаточно визначити внесок 30 країн у систему безпекових гарантій для України. Очікується, що Радакін підтвердить готовність Британії надати логістичну підтримку та інструкторів, але не розгортати підрозділи поблизу російських кордонів. Раніше обговорювалося можливе відправлення до 30 тисяч військовослужбовців, однак ця цифра зменшена через спротив деяких європейських держав.
Середа – дійсно важливий момент. У Вашингтоні нічого не відбувається без зеленого світла від президента, тому підтримка Трампом гарантій безпеки в понеділок дала поштовх великій активності,
– сказав британський посадовець.
Інший сказав, що Радакін повторить обіцянки, зроблені минулого тижня міністром оборони Джоном Гілі, який заявив, що Британія готова розгорнути війська в Україні "для забезпечення безпечного неба, безпечного моря і зміцнення українських збройних сил".
Британські чиновники наголошують: ідеться саме про навчання та забезпечення, а не відправка батальйонів, які можуть опинитися на передовій і брати участь у бойових діях.
Європейські лідери розглядають ці переговори як ключовий етап на шляху до можливої мирної угоди.
Що відомо про напрацювання гарантій безпеки для України?
Дональд Трамп 18 серпня заявив, що Володимир Путін нібито погодився із тим, що Україна повинна мати гарантії безпеки. Далі, як зазначив американський президент, він з європейськими партнерами вирішить, хто за що відповідатиме у цих безпекових гарантіях.
Відомо, що гарантії безпеки Україні від США та партнерів можуть бути надані за аналогом статті 5 у НАТО, але без вступу нашої держави в Альянс. Водночас Дональд Трамп одразу сказав, що США вводити свої війська в Україну не будуть.
Під час брифінгу український президент заявив, що гарантії безпеки будуть формалізовані на папері в найближчий тиждень або 10 днів.