Керівник британських Збройних сил Тоні Радакін на зустрічі в Пентагоні цього тижня планує повідомити американським партнерам, що Лондон готовий відправити військових до України для захисту її неба та морських кордонів. На лінії зіткнення миротворців не буде.

Глава Генштабу Британії, в середу візьме участь у зустрічі в Пентагоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Яка позиція Британії щодо введення миротворців в Україну?

Зустріч, що відбудеться в середу, покликана остаточно визначити внесок 30 країн у систему безпекових гарантій для України. Очікується, що Радакін підтвердить готовність Британії надати логістичну підтримку та інструкторів, але не розгортати підрозділи поблизу російських кордонів. Раніше обговорювалося можливе відправлення до 30 тисяч військовослужбовців, однак ця цифра зменшена через спротив деяких європейських держав.

Середа – дійсно важливий момент. У Вашингтоні нічого не відбувається без зеленого світла від президента, тому підтримка Трампом гарантій безпеки в понеділок дала поштовх великій активності,

– сказав британський посадовець.

Інший сказав, що Радакін повторить обіцянки, зроблені минулого тижня міністром оборони Джоном Гілі, який заявив, що Британія готова розгорнути війська в Україні "для забезпечення безпечного неба, безпечного моря і зміцнення українських збройних сил".

Британські чиновники наголошують: ідеться саме про навчання та забезпечення, а не відправка батальйонів, які можуть опинитися на передовій і брати участь у бойових діях.

Європейські лідери розглядають ці переговори як ключовий етап на шляху до можливої мирної угоди.

