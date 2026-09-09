Молдова засудила удар Росії по пункту пропуску і порушення свого повітряного простору

МЗС Молдови засудило атаку Росії на пункт пропуску "Старокозаче" 9 вересня і порушення повітряного простору країни дроном 8 вересня.

Про це йдеться у дописі Міністерства закордонних справ Молдови та президентки країни Маї Санду.

Що кажуть у Молдові про російські атаки

Міністерство закордонних справ рішуче засуджує напади Росії на Україну, які минулої ночі були спрямовані на район у безпосередній близькості від кордону з Республікою Молдова, поблизу пункту пропуску Тудора (Республіка Молдова) – Старокозаче (Україна),

– йдеться у дописі МЗС.

Унаслідок атаки загинули та отримали поранення люди.

У відомстві висловили щирі співчуття родинам загиблих та побажали якнайшвидшого одужання пораненим.

Там також згадали, що напередодні на околиці села Старий Михайленій Ришканського району повідомлялося про падіння безпілотника та вибух.

На місці події було виявлено фрагменти безпілотника з характеристиками, подібними до характеристик безпілотника типу "Герань".

Республіка Молдова солідарна з Україною та засуджує напади, які ставлять під загрозу життя людей та безпеку громад у прикордонній зоні. Військові дії, що проводяться в безпосередній близькості від нашої країни, становлять пряму загрозу безпеці Республіки Молдова та її громадян,

– йдеться у заяві.

У МЗС Молдови також додали, що ці інциденти вкотре демонструють серйозні наслідки війни агресії Росії проти України та ризики, які вона створює для безпеки Молдови та регіональної стабільності.

Президентка країни Санду також засудила російські атаки.

"Вчора російський безпілотник змусив нас тимчасово закрити наш повітряний простір. Сьогодні Росія завдає ударів по пунктах, де люди перетинають кордон з Молдовою. Лінія фронту Росії просувається далі на захід – саме тому протиповітряна оборона для України є терміновою… Наші думки з жертвами та з Україною", – зазначила вона.

Санду також додала, що Молдова продовжуватиме посилювати своє повітряне спостереження та оборону разом з європейськими партнерами.

Окрім того, вона закликала до більшої підтримки протиповітряної оборони для України.

Нагадаємо, що через атаку на "Козаче" двоє людей загинули, троє постраждали. Ще 16-х людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань.

А під час вчорашньої атаки російський безпілотник через Молдову залетів у Румунію, потім – повернувся і розбився на молдовській території. Для моніторингу ситуації у повітряному просторі Румунії піднялися два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії. Також через інцидент довелося призупинити цивільні польоти.