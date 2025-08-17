Серед американської делегації на Алясці у центрі уваги опинилася одна жінка. Моніка Кроулі зачарувала Володимира Путіна, змусивши диктатора посміхнутися, коли вони тиснули руки перед його відльотом з Анкориджа.

Моніка Кроулі може бути не такою відомою, як Трамп, і не мати такого впливу на прийняття рішень, як деякі члени його кабінету, проте вона відіграє важливу роль у всіх великих заходах президента США, передає 24 Канал із посиланням на The Daily Mail.

Хто така Моніка Кроулі, що тисла руку Путіну?

За даними Держдепу, Кроулі координує всі деталі прибуття іноземних лідерів та американських дипломатів, створює детальні програми візитів, включно з ключовими зустрічами, зокрема щодо можливого припинення вогню в Україні. Вона супроводжує президента на офіційних візитах, контролює фінансування, а також слідкує за правильним розташуванням прапорів та інших символів.

Хоча невідомо, що саме Кроулі планувала для Путіна під час його візиту до Аляски, її бачили, як вона проводжала диктатора після саміту, коли він сідав на літак.

Моніка прощається з воєнним злочинцем:

Трамп призначив її на посаду на початку грудня 2025 року, а також запропонував ролі заступника держсекретаря та посла. Вона вступила на посаду 30 травня.

Зазначається, що Кроулі також відповідатиме за святкування 250-річчя США, чемпіонат світу з футболу 2026 року та Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі 2028 року.

У першій каденції Трампа вона працювала заступником міністра фінансів з питань публічних зв'язків, отримавши премію імені Александера Гамільтона за видатні досягнення у вдосконаленні роботи урядових агентств.

Колишня помічниця з питань зовнішньої політики президента Річарда Ніксона, Кроулі приєдналася до Fox News у 1998 році як аналітик з політичних та міжнародних питань. Вона залишила канал у 2004 і повернулася на нього у 2008 році.

Кроулі має ступінь доктора наук Колумбійського університету, вела власне радіошоу The Monica Crowley Show на WABC та була коментатором NPR Morning Edition. Також вона є авторкою бестселерів "Ніксон поза протоколом" (1996) та "Ніксон взимку" (1998).