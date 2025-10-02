Володимир Путін укотре звернувся до західних лідерів. Російський президент закликав їх "спати спокійно" та спростував можливість нападу на НАТО.

Відповідні заяви диктатор зробив у четвер, 2 жовтня, на пленарній сесії Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", який проходить у Сочі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське ЗМІ "РІА Новини".

Що заявив Путін про напад на НАТО?

На думку Путіна, так звані керівні еліти та Європа продовжують "нагнітати істерію" щодо можливого нападу Росії на НАТО. Диктатор назвав це "маячнею", у яку "неможливо повірити".

Заспокойтеся, спіть спокійно, займіться, нарешті, своїми проблемами. Подивіться, що відбувається на вулицях європейських міст,

– сказав президент країни-агресорки.

Одразу опісля він не знехтував можливістю пригрозити, пообіцявши дуже переконливу відповідь на нібито європейську мілітаризацію. Якщо якісь країни захочуть "потягатися з Росією", то "нехай спробують".

Не потрібно провокувати. Не було випадку, щоб зрештою це не закінчувалося погано для самого провокатора. Винятків тут не потрібно чекати й надалі, їх не буде,

– підсумував Путін.

Як експерти оцінюють провокації проти НАТО?