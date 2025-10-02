Владимир Путин в очередной раз обратился к западным лидерам. Российский президент призвал их "спать спокойно" и опроверг возможность нападения на НАТО.

Соответствующие заявления диктатор сделал в четверг, 2 октября, на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в Сочи. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское СМИ "РИА Новости".

Что заявил Путин о нападении на НАТО?

По мнению Путина, так называемые правящие элиты и Европа продолжают "нагнетать истерию" относительно возможного нападения России на НАТО. Диктатор назвал это "чушью", в которую "невозможно поверить".

Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов,

– сказал президент страны-агрессора.

Сразу после он не пренебрег возможностью пригрозить, пообещав весьма убедительный ответ на якобы европейскую милитаризацию. Если какие-то страны захотят "потягаться с Россией", то "пусть попробуют".

Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы в конечном счете это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь, их не будет,

– подытожил Путин.

Как эксперты оценивают провокации против НАТО?