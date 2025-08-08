"Щоб ви не дорікали": Лукашенко пояснив, чому навчання "Захід-2025" перенесли вглиб Білорусі
- Росія і Білорусь основні маневри навчань "Захід-2025" вглиб останньої, щоб уникнути звинувачень у підготовці нападу на сусідні країни.
- Лукашенко запевнив, що Білорусь не має наміру нападати на країни східного Євросоюзу, зокрема на Польщу, Литву, Латвію чи Естонію.
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пояснив, чому ухвалили рішення про перенесення основних маневрів спільних з Росією навчань "Захід-2025" вглиб території його країни.
Причину він розповів в інтерв’ю журналісту Time Саймону Шустеру, передає 24 Канал. Усе задля уникнення звинувачень у бік Білорусі.
Чому "Захід-2025" перенесли?
В білоруського диктатора запитали, чому вирішити змінити початковий план спільних військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2025", і перенести основні маневри вглиб території останньої, трохи далі від західних кордонів.
Лукашенко відповів, що після повідомлень про намір проведення навчань здійняли галас, зокрема в Польщі та Балтії., частково і з боку України, бо там знають про замінування кордону і неможливість проходу з тієї території.
Ми ніколи не допустимо, і це з мого боку було заявлено, що ми ось сьогодні підемо наступати на Київ і так далі. Українці в це не вірять. Поляки, литовці, латиші – вони до сказу доходять, попереджають: ось, Сувальський коридор, на Калінінград пройдуть, Балтику відріжуть, три країни захоплять натівські й так далі,
– заявив він.
За його словами, це було його розпорядження, націлене уникнути звинувачень з боку Заходу у тому, що Білорусь готується перерізати Сувальський коридор, захопити на першому етапі три балтійські республіки, а потім Польщу.
"Ми всім довели, що не збираємося нападати там і що навчання будемо проводити в центрі… Щоб не дати вам приводу і далі дорікати нам у тому, що ми збираємося напасти, як мінімум, на країни східного Євросоюзу", додав він.
До слова, у цьому ж інтерв'ю Лукашенко заявив, що Росія не просила Білорусь про пряму допомогу у війні проти України, оскільки пряме втручання могло б призвести до складнощів для Білорусі, зокрема військових наслідків.